La Fiorentina e i contatti riattivati con la Juventus: la fascia destra si riempie così

La Fiorentina ha riattivato i contatti con la Juventus per Joao Mario. Dopo Tuttosport ieri, oggi dell'argomento ne parla il Corriere dello Sport-Stadio.

Il benestare del giocatore

Dato l’addio previsto di Dodo e Fortini sulla fascia destra, servirà un nuovo giocatore che assieme ad Jimenez si occupi di quella corsia esterna. E il ventiseienne di proprietà della Juventus avrebbe già dato il suo benestare al passaggio in maglia viola.

La formula trattata con la Juventus

Paratici e Goretti lavorano per lui per un prestito oneroso con diritto di riscatto (due milioni di euro subito, più altri otto milioni in caso di permanenza). Su Joao Mario c'era anche il Bologna che aveva impostato un potenziale scambio con Holm.