Joao Mario vede Firenze, operazione impostata con la Juventus. Jimenez ininfluente sull'affare

Per Joao Mario resta la possibilità di trasferirsi alla Fiorentina.

Dribblati Sassuolo e Bologna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola sta cercando di trovare la quadra economica con l’entourage del portoghese che ha scelto di dribblare le avances di Sassuolo e Bologna, per dare priorità ai gigliati.

I dettagli

Sempre secondo il quotidiano sportivo, entro la prossima settimana si dovrebbe arrivare a chiudere l'operazione sulla base di un accordo annuale a poco meno di due milioni, con diritto di riscatto fissato sugli otto milioni.

Particolare da non sottovalutare: l’arrivo di Jimenez a Firenze non escluderà quello del portoghese,