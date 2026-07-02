Prende vita la nuova idea per la fascia destra. Joao Mario...

La Fiorentina riflette sul da farsi per quanto riguarda i terzini, anche e soprattutto sulla destra. Le opzioni in entrata sono ancora in fase preliminare, in attesa di comprendere il destino -nell'immediato- di Dodô.

L'idea Belghali può prendere vita

L'ultima idea del club viola è Rafik Belghali dell'Hellas Verona, impegnato ai Mondiali con l'Algeria (autore, peraltro, di una splendida rete contro l'Austria). Secondo quanto riporta La Nazione, la valutazione dei gialloblù è di circa 10 milioni di euro. La cessione è quasi certa, molto difficilmente l'algerino rimarrà a giocare in Serie B e ci sono diversi club interessati.

Joao Mario messo in stand-by

Joao Mario? Il laterale portoghese della Juventus, rientrato dal prestito al Bologna, è stato proposto alla Fiorentina due settimane fa. L'opzione è momentaneamente in stand-by.