Fiorentina in chiusura per Viery! Cifre da record per il brasiliano

La Fiorentina si muove con decisione sul mercato. Gli ultimi giorni sono stati movimentati sul fronte acquisti: dopo aver chiuso Dennis Beldenti, arriva un colpo decisamente costoso dal Brasile.

Fiorentina in chiusura per Viery!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso per Viery Fernandes del Gremio. Classe 2005, è un difensore centrale brasiliano e il club viola ha già definito l’affare.

Ecco le cifre dell’affare

Per le cifre sudamericane è un colpo da record: al Gremio andranno 13 milioni di euro più bonus, fino a raggiungere potenzialmente circa 17 milioni. Si tratterebbe di uno dei difensori centrali più pagati del calcio brasiliano.