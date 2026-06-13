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Viery tosto per la Fiorentina, un po' meno per la Roma ma ai giallorossi serve anche un Under cresciuto a Firenze

Redazione /
Viery Gremio
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Quello che per la Fiorentina ad oggi rappresenta un profilo un po' fuori target, rischia di non esserlo per la Roma, fresca del ritorno in Champions e con altri argomenti da mettere sul piatto. Il riferimento è al brasiliano Viery per cui il Gremio chiede tra i 7 e gli 8 milioni: per il Corriere dello Sport è il profilo Under che potrebbe far comodo.

Sull'altro fronte si parla italiano invece e l'esordio in Nazionale, dopo l'ottima stagione a Catanzaro, ha acceso i riflettori su Costantino Favasuli, cresciuto proprio a Firenze ed entrato nei radar di Gasperini. Lui oltreché Under, è anche italiano: su di lui la Fiorentina vanta un 50% sulla futura rivendita, proprio come era per Ghilardi.

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