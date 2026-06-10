Viery e il NO alla Fiorentina, ma ci prova anche la Juventus inserendo un ex viola

Destinazione Europa per il difensore centrale brasiliano Viery, divenuto un vero uomo-mercato nel corso di questa estate.

Fiorentina e Juventus

Il ventunenne ha ricevuto diverse offerte nelle ultime settimane, tra le quali anche quella della quale abbiamo già parlato della Fiorentina. Una proposta, quella viola, respinta dal Gremio. Ma in Brasile in queste ore si parla anche di una mossa concreta fatta dalla Juventus che ha cercato di includere Arthur (sì proprio l'ex viola) in questa trattativa.

I tanti club che si sono informati

Il Grêmio è stato avvicinato anche da Roma, Tottenham, Newcastle, Brighton e Sunderland che si sono informati sul giocatore e sui relativi costi di trasferimento. a Torino