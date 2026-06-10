Interesse di lusso per Favasuli: la Fiorentina pensa a un 'Ghilardi-bis'. Ma non farebbe comodo in rosa?

In un deja-vù dell'operazione Ghilardi, la Fiorentina dovrà presumibilmente decidere a strettissimo giro cosa fare con Costantino Favasuli: le sue ottime prestazioni prima col Catanzaro, poi con la Nazionale, hanno attirato nuovi interessati di livello.

Interesse di lusso

Classe 2004, con le giovanili della Fiorentina colleziona oltre 80 presenze senza mai però assaggiare il campo coi grandi: dopo due anni non esaltanti in prestito in Serie B - prima con la Ternana, poi a Bari - è stato il terzo a consacrarlo, grazie all'ottimo lavoro di Aquilani, che già lo aveva allenato in Primavera, sulla panchina del Catanzaro. Quest'ultima operazione, però, non è un prestito: la Fiorentina infatti lo ha venduto a parametro zero, ma ritenendo il 50% sulla futura rivendita del cartellino, esattamente come con Ghilardi. E proprio come il centrale difensivo, anche Favasuli potrebbe finire nella capitale.

Il dilemma

Intanto, la Fiorentina riflette. Da un lato c'è un ruolo scoperto: l'unico terzino sinistro di ruolo in rosa è Gosens, data l'indisponibilità (e il cambio ruolo) di Parisi. In quest'ottica, Favasuli potrebbe essere un'ottima alternativa, pagandolo anche meno delle altre concorrenti. Dall'altro lato, però, c'è proprio l'aspetto economico: le ultime notizie del Corriere dello Sport danno la Roma molto forte sul ragazzo, che viene valutato attorno ai 10 milioni di euro. La scelta, quindi, starà fra un rinforzo di qualità cresciuto nelle giovanili o un rinforzo alle casse viola, in virtù di un mercato che sarà molto attivo.