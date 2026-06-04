Scartato dalla Fiorentina e poi protagonista in Nazionale. La grande stagione dell'ex Favasuli

Costantino Favasuli è stato uno dei protagonisti della giovanissima Nazionale che è scesa in campo nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il terzino ex viola si è messo in mostra con una prova attenta in difesa e soprattutto spavalda in attacco, creando diversi grattacapi alla non impenetrabile difesa avversaria.

La chiamata in Nazionale

Il Cittì Baldini ha voluto mandare un forte messaggio all'ambiente del calcio italiano, convocando in Nazionale maggiore tutti i suoi ragazzi dell'under 21. Fra questi c'è ance Costantino Favasuli, terzino cresciuto nel settore giovanile viola, ma adesso di proprietà del Catanzaro.

La cessione viola

12 mesi fa, l'allora Ds della Fiorentina Daniele Pradè cedette il giovane terzino al Catanzaro a titolo definitivo. Da quel momento l'ex viola, che si era sempre distinto per qualità negli anni nel settore giovanile, è sbocciato anche fra i grandi. Determinante per la sua crescita è stato senz'altro Alberto Aquilani che, conoscendo perfettamente il talento del ragazzo, gli ha dato minutaggio e fiducia.

Crescita e ricompense

Favasuli ha ricompensato fin da subito la fiducia del suo allenatore; divenuto presto titolare con i calabrasi ha infatti cominciato a collezionare ottime prestazioni. Nelle sue 42 partite stagionale con il Catanzaro, l'ex viola ha messo a referto 2 gol e ben 9 assist. Un crescita che gli è valsa prima la chiamata della Nazionale under 21, poi quella dell'Italia dei grandi, con la quale ha giocato un'ottima partita nel suo esordio di ieri sera.