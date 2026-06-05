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Favasuli e quella quota sulla futura rivendita che la Fiorentina potrebbe sfruttare... per se stessa!

Redazione /
Costantino Favasuli
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Potrebbe già essere un rimpianto la cessione per una cifra simbolica di Costantino Favasuli, che la scorsa estate è passato a titolo definitivo dalla Fiorentina al Catanzaro. L'ex terzino viola ha chiuso il campionato cadetto con numeri importanti: 2 gol e 9 assist. 

Clausola… Di ritorno?

La società viola ha comunque mantenuto una quota sulla futura rivendita del 50%. Come scrive il Corriere dello Sport, non è da escludere che Paratici e Goretti sfruttino la clausola a proprio favore, pensando a un suo riacquisto con sconto. 

Le motivazioni

Questo per due motivi: evitare un potenziale rimpianto e costruire una squadra sempre più giovane e italiana. Il precedente di Daniele Ghilardi, cresciuto nelle giovanili viola e oggi alla Roma, insegna.

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