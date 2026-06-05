Favasuli e quella quota sulla futura rivendita che la Fiorentina potrebbe sfruttare... per se stessa!
Potrebbe già essere un rimpianto la cessione per una cifra simbolica di Costantino Favasuli, che la scorsa estate è passato a titolo definitivo dalla Fiorentina al Catanzaro. L'ex terzino viola ha chiuso il campionato cadetto con numeri importanti: 2 gol e 9 assist.
Clausola… Di ritorno?
La società viola ha comunque mantenuto una quota sulla futura rivendita del 50%. Come scrive il Corriere dello Sport, non è da escludere che Paratici e Goretti sfruttino la clausola a proprio favore, pensando a un suo riacquisto con sconto.
Le motivazioni
Questo per due motivi: evitare un potenziale rimpianto e costruire una squadra sempre più giovane e italiana. Il precedente di Daniele Ghilardi, cresciuto nelle giovanili viola e oggi alla Roma, insegna.
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