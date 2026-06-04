Nicoletti: “Le parole di Commisso? Slogan e populismo, chi decide è Catherine. Favasuli non puoi perderlo come ha fatto la Fiorentina"

A Lady Radio ha parlato l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina, dalla gestione dei giocatori alla dirigenza gigliata.

‘Favasuli non devi perderlo come ha fatto la Fiorentina’

“Perché in questa gestione non è mai stato mandato via un dirigente? Pradè ha deciso di andarsene da solo. Tante contraddizioni. Era stato ereditato un patrimonio importante di giocatori, che è già andato perso. Favasuli ha fatto un percorso intelligente, tra Bari e Catanzaro, però poi non devi perderlo come fatto dalla Fiorentina. Dodô è un calciatore che ha goduto di troppa reputazione quando è arrivato alla Fiorentina”.

‘Le parole di Commisso? È solo una figura di rappresentanza’

“Braschi cercherà una B ma non la troverà, andrà in Serie C. Va bene, avrà continuità e potrà maturare. Gli esordi, i contentini, non servono per un percorso di crescita di un giovane. Le parole di Commisso? Slogan e populismo, chi decide è Catherine. Giuseppe è solo una figura di rappresentanza”.