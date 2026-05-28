Nicoletti: "Arriva l'ennesimo stagista sulla panchina della Fiorentina invece di ispirarci ai format che funzionano"

L'intermediario di mercato, ex presidente dell'Ascoli e tifoso della Fiorentina, Costantino Nicoletti, in un intervento su Lady Radio, ha commentato la notizia del nuovo arrivo sulla panchina viola: “Abbiamo preso Grosso, va bene! Ora però mi aspetto tre giocatori importanti, chiedo troppo? Sono sette anni che ci illudono. Ispiriamoci ai format che hanno funzionato. Il Napoli è partito dopo di noi, ma ha vinto due scudetti, coppe italia e come allenatore ha avuto Benitez, Mazzarri, Conte, Ancelotti, Spalletti e altri ancora".

“Teste pensanti invece che Yes Man”

E poi: “Da noi invece arriva l’ennesimo stagista. Perché dobbiamo sempre fare così? La fortuna che ha Grosso è che ora ha un team dove c’è gente giusta. Tutto questo dopo sei anni in cui non si sono volute teste pensanti e solo yes man”.

Il confronto col Como

Inoltre: “Il progetto lo puoi garantire se dai una sterzata. Il Como ha investito quanto la Fiorentina quest'anno, checché ne dicano i beceri sui social. Però il valore del Como è il doppio adesso di quello dei viola e la società incasserà quest'anno più della Fiorentina in quattro anni di Conference”.