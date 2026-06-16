Il Gremio vuol tenersi Arthur e la Juventus tenta il colpo gobbo con Viery. Un'operazione fallita: la Fiorentina è ancora in corsa

Il Grêmio ha presentato la prima proposta ufficiale per garantire la permanenza a titolo definitivo del centrocampista, ex della Fiorentina, cartellino di proprietà della Juventus, Arthur.

Arthur ai tempi della Fiorentina

Nuovo contratto

Il club del Rio Grande do Sul ha offerto al giocatore, attualmente capitano della squadra, un nuovo contratto valido fino alla fine del 2028. I dirigenti del Tricolor hanno ufficializzato l'offerta venerdì scorso e ora attendono una risposta formale dai rappresentanti del giocatore in merito alle cifre.

Pedina di scambio

La Juventus ha cercato di includere il giovane difensore Viery come pedina di scambio per liberare il capitano del Grêmio. Proposta categoricamente esclusa perché la volontà dello stesso Gremio è quella di trattenere di vendere a parte il centrale per ricavare circa 20 milioni di euro.

Fiorentina ancora in corsa

La Fiorentina dunque resta ancora in corsa per Viery, anche se è chiamata ad alzare la propria proposta al club brasiliano che non ha accettato i 12 milioni di euro messi sul piatto dai viola.