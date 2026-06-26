Fiorentina la più lesta di tutte per Viery: bruciata un'ampia concorrenza e aggirata una clausola maxi. I dettagli dell'affare

Sarà Viery, al secolo Viery Fernandes Santos Lopes, il primo acquisto della Fiorentina targata Fabio Paratici per la ricostruzione. Il difensore centrale brasiliano arriva a Firenze dal Gremio per 13 milioni più bonus, per una cifra complessiva che può arrivare a 17 milioni.

I dettagli dell'affare

La velocità è stata la chiave per aver portato l'affare vicinissimo alla chiusura, con i viola che hanno bruciato un'ampia concorrenza, tra cui anche quella della Juventus. Il Gremio lo avrebbe proposto ai bianconeri nel corso dei discorsi per definire il futuro dell'ex viola Arthur. Per lui la Fiorentina ha pronto un contratto di 5 anni.

Il profilo

Cresciuto nelle giovanili del Gremio, il classe 2005 ha fisico, forza, abilità nei duelli, velocità e una buona tecnica, che lo inquadrano come un difensore molto bravo in fase di impostazione. Nonostante la giovane età (debutto in prima squadra a gennaio 2025) aveva già molte squadre che lo seguivano. La Fiorentina è riuscita ad aggirare una clausola da ben 50 milioni che c'era nel suo contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.