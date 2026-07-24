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Pedullà: "Conferme su Joao Mario-Fiorentina, due club su Fortini. Napoli e non solo su Dodô"

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il giornalista Alfredo Pedullà si è concentrato sul fronte terzino destro di casa Fiorentina in un proprio post su X, passando in rassegna l'entrata e l'uscita, da Joao Mario a Dodô.

'Napoli su Fortini e Dodô'

“Conferme su Joao Mario in orbita Fiorentina, i viola lo vorrebbero prelevare in prestito con opzione. Fortini resta nella lista  del Napoli, anche il Torino è sempre interessato in attesa di un rilancio più una possibile soluzione lontano dall’Italia”. 

Quindi aggiunge: “Sullo sfondo Dodô per il Napoli e per qualche club all’estero”.

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