Pedullà: "Kean al Como pista fredda, lariani non convinti della spesa. La Fiorentina deve verificare la situazione e..."

Nel fornire aggiornamenti di calciomercato sul proprio profilo YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha posto l'attenzione sulla situazione di Moise Kean, centravanti della Fiorentina, accostato nelle ultime ore al Como.

‘Kean-Como? Non è una pista calda’

“Nel calciomercato ci sono da sempre anche i cantastorie. Su Kean al Como non ho grandi riscontri e soprattutto non ho il gradimento totale della società lariana, che è concentrata su Chalobah e anche in uscita. Non la vedo una cosa calda, oggi".

‘La Fiorentina deve capire la situazione’

"Muoversi su Kean, a clausola scaduta, significa offrire almeno 40-42 milioni e il Como non è convinto di fare questa spesa oggi. Se è vero quanto raccontato, ovverosia che tutto è partito dall'agente di Kean, la Fiorentina deve capire la situazione e verificare il tutto. Il giocatore vuole andare via a prescindere o è un tentativo per dare risalto al calciatore?”.