Pedullà: "Non c'è nessuna trattativa per Dodô con la Roma. Resta in uscita e il Napoli lo ha sondato"

Si è parlato tanto negli ultimi giorni di un interessamento della Roma per il terzino della Fiorentina Dodô. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, ha però reso noto che non esiste nessuna trattativa tra il giocatore viola e il club giallorosso.

Nessuna trattativa con la Roma

Pedullà commenta: “Dodô e la Roma: al netto di rumors, eventuali e varie, non esiste alcun tipo di trattativa tra il club giallorosso e la Fiorentina”.

Il sondaggio del Napoli per Dodô

E prosegue: "Il brasiliano è in uscita tranne sorprese, è stato sondato dal Napoli e un paio di club in giro per l’Europa. Ma non risultano approcci o addirittura sondaggi della Roma che evidentemente non ha intenzione di approfondire.