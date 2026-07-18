La Fiorentina aspetta il Torino per Fortini ma ai granata serve un piccolo sforzo in più

Fasce che vengono, fasce che vanno: in quest'ultima categoria c'è Niccolò Fortini per il quale la Fiorentina attende ‘solo’ il rilancio del Torino, secondo La Nazione. I granata sono da tempo interessati all'esterno classe 2006, di cui la società viola ha deciso di liberarsi vista anche la scadenza di contratto vicina.

Le aspettative di Paratici

La pretesa per il ragazzo dell'Under 21 azzurra è di almeno 7-8 milioni e il Torino ad oggi non l'ha ancora messi sul tavolo. Sul piatto c'è anche la sempre più usata percentuale sulla rivendita, che la Fiorentina vuole garantirsi. E' questione di tempo quindi prima dei saluti del prodotto del vivaio viola.