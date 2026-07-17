Pedullà: "Il Torino aumenterà l'offerta per Fortini. Anche il Napoli sull'esterno della Fiorentina"

Sul proprio canale X, il giornalista Alfredo Pedullà ha aggiornato sul fronte Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina in uscita dal club viola, dopo i falliti tentativi di rinnovo del contratto.

Attenzione alta sul giocatore viola

Pedullà afferma che il Torino proverà ad aumentare l'offerta per il classe 2006 gigliato, per cui aveva offerto senza successo 5 milioni di euro. Su Fortini c'è anche il Napoli, per ora col mercato bloccato in entrata… ma anche un altro club all'estero.

Addio vicino?

La sensazione è che difficilmente Fortini farà ancora parte della rosa viola al termine dell'estate ma allo stesso tempo che Paratici e la Fiorentina non abbiano alcuna intenzione di svendere il prodotto del settore giovanile gigliato.