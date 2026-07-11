Sul suo sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà ha approfondito le trattative di mercato riguardanti le corsie difensive della Fiorentina, sia in entrata che in uscita.

"Dialoghi con il Siviglia"

Pedullà ha commentato: "Ci sono stati dialoghi con il Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso. Quest’ultimo è un obiettivo concreto, 2003 dal buon rendimento e una clausola da 20 milioni: c’è concorrenza, ma i viola stanno lavorando per abbassare la cifra. Per Nuno Tavares, come già raccontato, c’è stato un sondaggio ma fin qui senza approfondimenti con la Lazio. Per la fascia destra è stato proposto Norton-Cuffy, mentre Belghali del Verona può essere un profilo apprezzato, ma fin qui nessun contatto tra i club.

"Respinta una proposta per Fortini"

E ha aggiunto: “Per Fortini è stata respinta una proposta da 5 milioni più bonus del Torino, ci saranno valutazioni su eventuali altre offerte”.

