Intanto un giovane centrocampista della Fiorentina cambia agenzia di procura e raggiunge Martinelli e Fortini

Cambio di agenzia per il giovane centrocampista della Fiorentina Lapo Deli, fresco campione d'Italia con la squadra Primavera.

Cambio procura

Il giocatore classe 2006 lascia la Vigo Global Services di Claudio Vigorelli e entra a far parte della CAA Base LTD. L'agenzia di procura cura già gli interessi di Martinelli, Fortini, Harder, Braschi e del giovane portiere viola Fei.

Interessi

Il suo ex entourage ci aveva svelato (LEGGI QUI) che su Deli ci sono squadre di Serie C e Serie B. Da capire quale sarà il suo prossimo futuro.