Uno dei "fedelissimi" di Grosso non rinnova con il Sassuolo e adesso potrebbe diventare un'opportunità

La rivoluzione in casa Sassuolo è stata ampia, e c'è qualcuno che adesso potrebbe cambiare idea sul suo futuro. Dopo l'addio di Fabio Grosso e di Giovanni Cardinali, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb c'è infatti un calciatore che, nonostante negli ultimi dodici mesi a Sassuolo si sia trovato divinamente, potrebbe decidere di cambiare aria. Stiamo parlando del centrocampista serbo Nemanja Matic.

Il serbo potrebbe non prolungare il suo contratto

Al suo arrivo a Sassuolo la scorsa estate, giunto in Emilia a parametro zero dopo il termine del suo precedente contratto con l'Olympique Lione, il veterano serbo del centrocampo ha firmato per un solo anno, ma con un'opzione per prolungare in automatico il rapporto fino al 2027 in caso fossero raggiunte determinate condizioni. L'opzione, a quanto risulta, non dovrebbe però essere stata attivata, tanto che la dirigenza degli emiliani starebbe trattando per un nuovo accordo con il classe 1988.

L'addio di Grosso ha cambiato le carte in tavola

C'è un però, un punto interrogativo che pone qualche dubbio sulla permanenza di Matic al Sassuolo. Un dubbio Grosso, come il cognome dell'allenatore che ha voluto con forza la sua dote d'esperienza per gli emiliani, dopo averci condiviso l'avventura professionale in quel di Lione. Quel tecnico che nel frattempo ha salutato il Sassuolo e ha detto si alla Fiorentina, potrebbe rischiare di mettere i bastoni tra le ruote al suo ex club sulla questione Matic. In teoria, a fine aprile lo stesso Matic aveva rassicurato sulla voglia di rimanere, ma adesso le cose sembrano essere totalmente cambiate: che possa diventare un idea di mercato per la nuova Fiorentina di Fabio Paratici?