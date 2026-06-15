Il futuro di Zaniolo sembra essere in Friuli. Entro mezzanotte l'Udinese dovrebbe riscattarlo, ma c'è un problema.

Nei giorni scorsi da Udine era emersa la volontà della famiglia Pozzo di riscattare, e quindi confermare dopo anni di prestìti, Nicolo Zaniolo. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma, autore quest’anno di 5 gol e altrettante giocate decisive, è però ancora di proprietà del Galatasaray, che ha dato tempo all’Udinese fino alla mezzanotte di stasera per decidere che fare del giocatore.

Entro mezzanotte l’Udinese deve dare una risposta al Galatasaray

E quest’oggi Gianlucadimarzio.com ha cercato di fare il punto della situazione sul futuro di Zaniolo, sottolineando come, nonostante l’intenzione del club sia quella di procedere per con il riscatto per il momento non è stata raggiunta alcuna intesa con il club turco. E appunto a mezzanotte scadono i termi pattuiti in fase di trattativa durante la scorsa sessione estiva. di mercato. L’ultimo ostacolo sembra essere lo stipendio che il giocatore percepirà nei prossimi anni in Friuli.

Resta il problema dell’ingaggio del giocatore

Secondo quanto sottolineato, lo stipendio concordato al momento del prestito con diritto di riscatto era stato definito rapidamente, in una trattativa chiusa solo nelle ultime ore di mercato, con l’impegno reciproco di rivedere successivamente le condizioni economiche. Le parti continuano a lavorare per trovare un accordo. Nel frattempo, l’Udinese è chiamata a esercitare il diritto di riscatto per assicurarsi il cartellino del giocatore. Una volta completata questa operazione, si continuerà a trattare per definire gli aspetti contrattuali.