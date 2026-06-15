Arrivano conferme: Italiano vuole in Turchia un centrocampista viola che era con lui alla Fiorentina
Il portale sportivo turco Fanatik riporta di un interessamento del Besiktas per Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina.
Indicazione da Italiano
L'indicazione di mercato è arrivata direttamente da Vincenzo Italiano, nuovo allenatore dei turchi che vorrebbe riabbracciare in Turchia il calciatore avuto a Firenze. Dal canto suo il Besiktas non vorrebbe fare un grande investimento sul giocatore, valutato all'incirca di 9 milioni di euro.
Formula
Nel caso in cui la Fiorentina dovesse chiedere di più, i bianconeri potrebbero proporre la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa è ancora soltanto all'inizio.
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