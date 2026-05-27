Mandragora: "Che questa stagione sia di insegnamento a tutti noi per ripartire in modo diverso"

Tempo di bilanci per i calciatori della Fiorentina, alcuni dei quali stanno affidando ai social i loro pensieri di fine stagione. Bilanci che ovviamente non possono essere positivi, dal momento che la salvezza raggiunta non può cancellare una stagione tra le peggiori della storia del club viola.

Il messaggio di Mandragora

L'ultimo a scrivere la sua è stato Rolando Mandragora: “E' stata un'annata difficile e deludente - si legge sul suo profilo Instagram - che possa essere di insegnamento per tutti noi e permetterci di ripartire in maniera diversa. Grazie a tutti, a presto”.