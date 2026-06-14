Italiano destinato a rimanere deluso. Mandragora e Fiorentina decisi a continuare ancora assieme

Nelle scorse ore era emersa la volontà di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Besiktas, di portare in Turchia il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora.

Permanenza a Firenze

Secondo quanto riporta TMW il giocatore viola, allenato proprio da Italiano nei suoi 3 anni a Firenze, è però volenteroso di continuare la sua esperienza in riva all'Arno. Anche il club confida nell'esperienza e nella qualità di Mandragora, che ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2028.

Una certezza

Paratici dovrà rifondare quasi completamente la rosa della squadra, ma una delle poche certezza da cui vuole ripartire è proprio il centrocampista ex Juventus.