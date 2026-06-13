La Juventus su Ndour? Grazie, ma no grazie: sarebbe delittuoso vendere uno dei pochi in crescita

È notizia di oggi il possibile interesse della Juventus e del neo CEO Giovanni Carnevali verso Cher Ndour, una delle poche note positive della Fiorentina di quest'anno e autore di due buone prove nelle amichevoli della Nazionale guidata da Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia.

La crescita costante dello Chef

Durante la seconda parte di stagione, il centrocampista classe 2004 ha mostrato una crescita non indifferente, andando di fatto ad occupare in maniera fissa, assieme al compagno di reparto Fagioli, un ruolo da titolare nel centrocampo viola. Le prestazioni in Nazionale hanno inoltre confermato il buono stato di forma del giovane centrocampista della Fiorentina.

Una scelta delittuosa

Sarebbe quindi delittuoso e privo di senso vendere lo “Chef ” Ndour in questo momento: il giocatore ha ancora ampi margini di crescita e, considerando che il 50% del ricavato della cessione andrebbe al Paris Saint Germain, coi soldi incassati non si avrebbe la minima certezza di andare a prendere un profilo altrettanto interessante o di finanziare chissà quali operazioni in entrata. Bene fa quindi Fabio Paratici, colpito fin dal suo arrivo dalle qualità del classe 2004, a chiudere la porta in faccia alle eventuali pretendenti, Juventus in primis.