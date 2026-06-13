Carnevali sbarca a Torino e cerca il primo sgarbo alla Fiorentina: la Juve vuole ricostruire su Ndour e ha una contropartita per Grosso

Neanche il tempo di arrivare a Torino per aprire la sua avventura da neo DG della Juventus per Giovanni Carnevali, che subito la sua strada potrebbe intrecciarsi con quella della Fiorentina: l'obiettivo della ricostruzione ‘made in Italy’, secondo La Gazzetta dello Sport è Cher Ndour. Profilo che ha il benestare di Spalletti ma la Fiorentina ha sempre da fare i conti con il 50% sulla rivendita, ancora a vantaggio del Psg.

Certo, nell'ottica di riossigenare il bilancio, nella rosa viola non ci sono tanti profili col segno positivo dopo l'ultima stagione e il classe 2004 potrebbe essere uno dei pochi monetizzabili: la Juve sul piatto ha anche una contropartita da inserire ed è Fabio Miretti, un anno in più di Ndour ma caratteristiche ben diverse, molto più tecniche che fisiche.