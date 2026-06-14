Dopo Bologna, Italiano ci riprova anche dalla Turchia: è la volta buona per il pressing su Mandragora?

Acquistare per rinnovare la rosa ma anche cedere o forse anzi, prima di tutto cedere: la Fiorentina ha bisogno anche di fare cassa, oltreché di rinnovare la rosa a costi più bassi. L'ultimo rinnovo in ordine cronologico è quello di Rolando Mandragora, che un po' da sempre è nei pensieri di Italiano. C'era stato qualche abbocco già a Bologna e potrebbe essercene un altro ora.

Il tecnico si è trasferito a Istanbul per allenare il Besiktas e proprio dalla Turchia hanno rilanciato l'intenzione dell'ex viola di portarsi dietro anche Mandragora. A livello economico, per i turchi non sarebbe certo un problema garantire al centrocampista la cifra appena strappata alla Fiorentina con il rinnovo.