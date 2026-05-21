Bressan: "Mandragora, un capolavoro contro la Juventus. Ha avuto atteggiamenti discutibili, ma lui e Fagioli..."

Un gol davvero meraviglioso quello segnato da Rolando Mandragora contro la Juventus.

“Un capolavoro contro la Juve”

Chi se ne intende di reti bellissime è certamente l'ex Fiorentina, Mauro Bressan che, sul Corriere dello Sport-Stadio ha detto sul centrocampista viola: “Ha fatto un capolavoro con la Juventus. Tra l’altro è nelle sue corde, considerata la qualità”.

“Prima lui e Fagioli, poi tutti gli altri”

Sulla stagione di Mandragora ha aggiunto: “Inizialmente aveva avuto qualche atteggiamento discutibile, tipo a Reggio Emilia al momento del rigore, ma alla fine si è confermato una delle colonne portanti del centrocampo. Per me i viola devono ripartire da lui e Fagioli. Poi tutti gli altri”.