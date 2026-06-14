In attesa di notizie, Solomon intanto torna con la famiglia a Tel Aviv... per la prima volta in tre FOTO

Che ne sarà di Manor Solomon sul campo lo vedremo ma ancora non si sa e non lo sa neanche lui: tutto dipenderà dalle intenzioni della Fiorentina (e del Tottenham), a cui l'israeliano non ha chiuso le porte. Di cosa ne è invece fuori dal campo lo immortala la moglie Dana Voshina: la coppia è tornata a casa a Tel Aviv nelle ultime ore e per la prima volta con loro c'era anche la neo arrivata Emma, nata tra l'altro proprio a Firenze.