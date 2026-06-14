Speranze al lumicino per Solomon ma il Tottenham si può scordare quei 10 milioni. L'ennesima toccata e fuga di Sottil

Il piano tattico è chiaro ma per svilupparlo la Fiorentina partirà da zero, come il numero di esterni offensivi attualmente in rosa: di quelli arrivati a gennaio, scrive il Corriere Fiorentino, solo Manor Solomon ha qualche flebile speranza di tornare. La Fiorentina però, non ha alcuna intenzione di versare i 10 milioni che erano stati pattuiti per il riscatto al Tottenham.

Chi invece tornerà di sicuro è Riccardo Sottil, reduce da un'altra stagione in ombra al Lecce. Per lui sarà l'ennesimo passaggio da Firenze, prima dell'ultima ripartenza: il suo contratto scadrà infatti nel 2027 e la prossima sarà l'ultima stagione in cui la società viola dovrà trovargli sistemazione.