Il Napoli studia se anticipare la Fiorentina su Norton-Cuffy o se toglierle la grana Dodô. Dura farci il maxi incasso

La certezza, in attesa della scelta sui nomi, è che la Fiorentina rinnoverà le sue fasce, sia difensive che offensive. Il nome di Norton-Cuffy è importante ma il club viola non è l'unico attratto dall'inglese del Genoa: anche il Napoli ha bisogno di trovare un altro esterno a destra e l'ha messo in lista, secondo il Corriere dello Sport.

Caso vuole però che in quella stessa lista ci sia anche Dodô e allora per la Fiorentina la notizia sarebbe doppiamente positiva perché liberarsi del brasiliano, ad un anno dalla scadenza, è uno degli obiettivi. Certo, tra situazione contrattuale e rendimento, pensare di farci un maxi incasso è pura utopia. Il valore del brasiliano può aggirarsi tuttalpiù sui 15 milioni, pochi meno di quelli chiesti dal Genoa per Norton-Cuffy.