L'idea in testa ai dirigenti viola è chiara: costruire una rosa adatta al 4-3-3 di Fabio Grosso e per farlo occorrono dei restyling importanti sulle fasce. Il sogno di Paratici sarebbe ricostruirle con Ruggeri da una parte e soprattutto Brooke Norton-Cuffy dall'altra: dell'esterno italiano abbiamo scritto in questi giorni mentre la novità lanciata da La Gazzetta dello Sport è relativa all'inglese del Genoa.

Esterno poderoso, atletico ma anche tecnico, classe 2004 e soprattutto ad oggi, molto costoso: il Genoa parte da una base di 18 milioni di euro. La Fiorentina non potrà spendere cifre pazze ma dovrebbe contare sui soldi (anche) della cessione di Dodô. L'identikit è questo: un esterno con doti offensive mentre la provenienza dalla Serie A non è un parametro che dispiace alla dirigenza viola.