Budget pesante per Ruggeri ma per Udogie la strada potrebbe essere più low cost: Paratici guarda ancora a Londra

In attesa di tornare dagli Stati Uniti con le idee chiare, le strategie del Ds Fabio Paratici si articolano intorno al rinnovamento della fascia sinistra, dove Matteo Ruggeri è stata la prima suggestione: improbabile per una Fiorentina fuori da tutto e senza spese folli all'orizzonte. Per l'esterno dell'Atletico servirebbero oltre 20 milioni.

Una soluzione più low cost la rilancia La Nazione con riferimento a Destiny Udogie, anche lui italiano migrato all'estero, classe 2002 e reduce da una stagione tribolata al Tottenham, almeno quanto quella della Fiorentina. Un prestito nel suo caso non sarebbe da escludere e sarebbe una soluzione simile a quella trovata per Solomon a gennaio. Possibile insomma che Paratici si rivolga ancora al suo vecchio club per rinnovare la Fiorentina.