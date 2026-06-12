L'Atletico Madrid non chiude alla cessione di Ruggeri e fissa la cifra per trattare con la Fiorentina. I dettagli

Paratici vuole regalare alla Fiorentina il primo grande colpo di mercato e in tal senso ha messo in cima alla propria lista l'esterno dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri. Sulle condizioni dell'operazione ha fatto il punto, sul proprio canale YouTube, l'esperto di mercato Matteo Moretto.

La cifra richiesta dall'Atletico

L'Atletico Madrid non chiude alla cessione di Ruggeri, ma al contempo non accetta offerte inferiori ai 22 milioni di euro. Solo di fronte a una cifra simile i Colchoneros sarebbero disposti a mettersi al tavolo con la Fiorentina che, nel frattempo, ha effettuato alcuni sondaggi anche con l'entourage del calciatore.

La volontà del calciatore

L'impressione al momento è che Ruggeri preferirebbe rimanere a Madrid, ma c'è da capire quanto Simeone abbia intenzione di puntare su di lui. Se non gli sarà garantito lo spazio desiderato, l'ex Atalanta potrebbe anche valutare di intraprendere una nuova avventura, magari tornando proprio in Italia.