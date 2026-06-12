Molto più di un sondaggio esplorativo: la Fiorentina vuole insistere per Ruggeri

Ieri sera è emersa la notizia dell'interessamento della Fiorentina a Matteo Ruggeri, terzino sinistro classe 2002 in forza all'Atletico Madrid e cresciuto nel vivaio dell'Atalanta. Un'operazione apparentemente impossibile, ma non per Paratici.

La Fiorentina insiste

Come scrive in queste ore Gianluca Di Marzio, infatti, Ruggeri è il primo nome sulla lista del direttore sportivo viola e la Fiorentina ha tutte le intenzione di insistere per intavolare e condurre in porto la trattativa. Da capire come un calciatore che gioca la Champions possa scegliere una squadra che non fa l'Europa, ma al contempo un obiettivo del genere porta a pensare che la volontà del club viola sia di fare le cose davvero in grande.