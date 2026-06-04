Solomon: "Non ho detto addio alla Fiorentina, c'è la possibilità che rimanga"

L'esterno offensivo Manor Solomon conferma quanto già detto qualche giorno fa dal suo agente: la sua storia con la Fiorentina potrebbe non essere finita qui, con il termine del prestito.

“Non ho detto addio alla Fiorentina”

Il giocatore, il cui cartellino è di proprietà del Tottenham ha dichiarato chiaramente: “Non ho detto addio alla Fiorentina, il post che ho fatto era solo ringraziare della fiducia. Mi sono trovato benissimo a Firenze, non so ancora cosa succederà, ma c'è la possibilità che rimanga”.

“Sorpresi dai fischi”

Nel frattempo però con la sua nazionale è stato fortemente contestato in Albania dove Israele ha giocato un'amichevole: “Siamo rimasti sorpresi dai fischi, forse i più forti che abbiamo ricevuto finora”.