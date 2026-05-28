Proc. Solomon: "Il suo non è un messaggio di addio alla Fiorentina. Tutto è aperto anche se..."

Manor Solomon ha scritto un post sui social nelle ultime ore che è stato letto come un messaggio di commiato con Firenze e la Fiorentina. Un'interpretazione che però respinge il suo procuratoe, Gilad Katsav.

“Non è un messaggio d'addio”

“Il post sulla Fiorentina non è affatto un messaggio di addio - ha detto Katsav - ha semplicemente parlato della scorsa stagione e ha ringraziato tutti. L'interpretazione è stata che avesse chiuso con la Fiorentina e che non sarebbe più rimasto, ma non è vero. Ha un contratto con il Tottenham, il prestito è terminato, ma la finestra di mercato è appena agli inizi”.

“Merita un'opportunità al Tottenham”

Poi ha aggiunto: “Non c'è stata ancora alcuna conversazione tra lui e Roberto De Zerbi (allenatore del Tottenham ndr). Tutto è aperto anche se vorrei che Manor rimanesse con il Tottenham, questo è il mio desiderio. Merita un'opportunità”.