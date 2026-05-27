Amoruso: "Molti non possono fare peggio di così, ma qualche giocatore non è idoneo. Solomon? Riscatterei senza dubbi"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, a cominciare da Grosso: “Ci può essere l'idea di un tecnico giovane con idee importanti. Il Sassuolo ha espresso un bel calcio, è innegabile. Non ci sono le pressioni di Firenze, ma si sono salvati già a febbraio mostrando un gioco davvero discreto. L'allenatore è stato chiaro, conciso e si è fatto ascoltare e rappresentare in campo”.

“Qualche giocatore non è idoneo. Le partite sono state esaustive”

“Bisognerà capire che tipo di calcio vuole fare alla Fiorentina e che tipo di uomini vuole. Aspettiamo l'incontro tra Paratici e la proprietà. Sono stra-convinto che questi giocatori non possono fare peggio di così, dunque l'anno prossimo avranno una stagione migliore. Però qualche altro giocatore non è idoneo per stare in questa rosa, le partite sono state esaustive per far capire gli elementi da vendere”.

“Solomon? Lo riscatterei senza dubbi, gli esterni servono…”

Sul mercato: “Inizialmente, con ogni probabilità, sarà parecchio e solo in uscita. Ci sono molti giocatori da piazzare… Tutto si concentra su quei due-tre elementi della squadra che potrebbero portare soldi, dipende se saranno venduti o meno. Solomon? Il contratto è fino al 30 giugno, poi capiremo effettivamente cosa succederà. Al prezzo che ha, 10 milioni, lo riscatterei senza dubbi. Servono esterni, serve gente determinata”.