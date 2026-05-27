Biasin: "Paratici ha ridato sicurezza a un gruppo terrorizzato. Ha tutto per riportare in alto la Fiorentina"

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale per TMW, ha commentato la stagione ormai conclusa e il futuro anche della Fiorentina, esprimendo la massima stima nei confronti di Fabio Paratici.

“Paratici ha svoltato la stagione”

“Una stagione che sembrava stregata - si legge - e svoltata grazie al cambio in corsa dietro la scrivania. Paratici ha ridato ordine e sicurezza a un gruppo terrorizzato. Toccherà a lui riportare i viola nelle zone più nobili della classifica: ha l'esperienza, le capacità e le risorse sufficienti per riuscirci”.