Bocci: "L'importante è che Paratici prenda un allenatore con cui si trova, ma io avrei tenuto Vanoli"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno del futuro della panchina della Fiorentina, con Fabio Grosso primo candidato per sostituire Vanoli.

Le parole di Bocci

“Io credo che Paratici debba scegliere un allenatore con cui si possa trovare d'accordo e per questo credo che Grosso sia una bella scelta, si conoscono già. Serve una figura che vada in sintonia con il ds viola”.

Sul futuro

“Tra lui e Vanoli però non vedo molta differenza. Forse io avrei continuato con Vanoli. Certo, Iraola o Sarri sono un'altra cosa. Grosso per me giocherà con il 4-3-3, ma a quel punto rendi inutili diversi giocatori che hai preso a gennaio. Se fa un 4-2-3-1, però, rendi meno efficace Fagioli. Chi venderei per fare soldi? Gudmundsson. E dopo rifai l'assetto offensivo”.