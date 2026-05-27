Graziani: "Non mi preoccupa l'allenatore, ma la squadra che avrà a disposizione. Kean? Vorrei che restasse, a patto che..."

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Il giudizio su un allenatore dipende sempre e solo dai risultati. Tutti erano felici di Pioli e guardate com'è andata. La verità è che se un allenatore ottiene risultati è bravissimo, in caso contrario viene criticato. Ad oggi possiamo solo dire che Grosso, tra gli allenatori emergenti, è uno dei migliori, uno che faceva comunque giocare bene la sua squadra. Non mi preoccupa l'allenatore, mi preoccupa la squadra che gli verrà messa a disposizione".

“Vorrei che Kean restasse, a patto che…”

Poi ha aggiunto: "Nonostante gli ultimi risultati, la Fiorentina resta un club appetibile per i calciatori. Un grande centro sportivo, una piazza che vive per il calcio, una società storica. Il fatto che Grosso fosse un difensore non significa niente: guardate Kompany come fa giocare bene il Bayern Monaco. Kean? A me piacerebbe che rimanesse, a patto che abbia la testa sul campo e non sulla moda o sulla musica.