Kean in cima alle priorità di Paratici. E a lui è legato il destino di altri due giocatori

Al di là dell'allenatore, il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha messo in cima alle proprie priorità Moise Kean. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

62 milioni? Improbabili!

Il centravanti classe 2000, nelle prime due settimane di luglio potrebbe accasarsi altrove se qualcuno decidesse di pagare la clausola da sessantadue milioni di euro, fatto questo però altamente improbabile.

Per questo motivo Paratici concorderà con l’allenatore che verrà se ripartire da Kean (contratto fino al 2029 da 4,5 milioni), oppure valutare eventuali offerte.

Il destino di due giocatori legato a lui

Strettamente legati all’attaccante ex Juventus sono sia Gudmundsson che Piccoli: tutti e tre non rimangono di sicuro e, siccome è soprattutto una faccenda economica, la Fiorentina non si separa da Gud per meno di diciotto-venti milioni, mentre sull’ex Cagliari pesano i venticinque milioni (più bonus) sborsati un’estate fa per portarlo al Viola Park.