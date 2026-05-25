Paratici e un'idea ben precisa sul da farsi con Kean. Da parte sua l'attaccante...

Il Corriere Fiorentino scrive delle intenzioni di Paratici e della Fiorentina sul futuro di Moise Kean.

Il futuro

L'attaccante viola è rimasto fuori dal 4 aprile fino al termine della stagione per un problema fisico e le voci sulla prossima stagione sono aumentate di giorno in giorno. Difficile che qualche club si presenti con i soldi per la ricca clausola rescissoria valida per la prima parte di luglio.

Che fare?

Ma rimane molto difficile che qualcuno arrivi a offrire i 50 milioni chiesti dalla Fiorentina. Per questo l'intenzione di Paratici è quella di provare a rilanciare sull'attaccante azzurro, ovviamente sempre che le intenzioni del giocatore coincidano con quelle del club.