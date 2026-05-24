Due strade per il futuro di Kean. Gudmundsson caso spinoso, ma Paratici fa il prezzo

La Nazione fa il punto anche sul futuro di due grandi punti interrogativi per la Fiorentina della prossima stagione: Moise Kean e Albert Gudmundsson.

Questione Kean

La questione Kean è immaginabile possa tenere banco per tutto il mese di luglio. La clausola non spaventa: al momento è difficile che qualche club si presenti con i soldi necessari per portarlo via subito da Firenze. Poi le strade sono due: o la Fiorentina lo dichiara incedibile, o si cerca una squadra a cui venderlo a prezzo scontato.

Questione Gud

Più spinosa la questione Gudmundsson. Da capire quale sarà il suo futuro, con l'islandese che sarà molto legato anche alla scelta del nuovo allenatore. In ogni caso, se sarà cessione, Paratici si aspetta di ricavarci almeno 20 milioni.