Via i big per riportare la Fiorentina in Europa, Gudmundsson flop. Il cambio di strategia con Kean

Tanti i big in uscita dalla Fiorentina, da Gudmundsson a Dodo, ma anche giovani come Fortini e Fazzini. Per La Gazzetta dello Sport sarà un'estate di ‘pulizia’ quella che ci sarà all'interno del club viola.

Il nome che manca all'appello

Ma in questo elenco manca un nome: Kean. Per il centravanti, riporta la ‘rosea’, c'è stato un cambio di strategia: Paratici proverà a convincerlo a restare perché sa che non è facile trovare un altro attaccante del suo pregio con risorse economiche risicate a disposizione e senza la vetrina dell'Europa. A cambiare la situazione potrebbe essere un club disposto a pagare i 62 milioni della clausola (attiva dall'1 al 15 luglio).

Gudmundsson via

Nel frattempo si lavora per una cessione di Gudmundsson, che la Fiorentina ha pagato una ventina di milioni ricevendo poco in cambio da parte dell'islandese. A gennaio c'era chi era pronto a prenderlo: ci sarà ancora?

In attacco può essere sacrificato pure Piccoli che non è considerato ancora pronto per fare il titolare nella Fiorentina.