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Spalletti se la rifà con Gudmundsson: "Ha buttato un pallone in campo in modo antisportivo. Non l'ho voluto salutare"

Redazione /
Albert Gudmundsson
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Non proprio sereno il finale di gara per Luciano Spalletti, che se l'è presa anche con Gudmundsson, entrato nel finale ma reo di un gesto “antisportivo”, a detta del tecnico juventino:

“Lui ha preso una palla fuori e l'ha ributtata in campo per interrompere il gioco in maniera antisportiva. Poi mi è venuto a salutare e gli ho detto di non toccarmi. Ha fatto una cosa antisportiva e non l'ho voluto nemmeno salutare. Ha sbagliato persona, andiamo avanti”.

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