Spalletti se la rifà con Gudmundsson: "Ha buttato un pallone in campo in modo antisportivo. Non l'ho voluto salutare"

Non proprio sereno il finale di gara per Luciano Spalletti, che se l'è presa anche con Gudmundsson, entrato nel finale ma reo di un gesto “antisportivo”, a detta del tecnico juventino:

“Lui ha preso una palla fuori e l'ha ributtata in campo per interrompere il gioco in maniera antisportiva. Poi mi è venuto a salutare e gli ho detto di non toccarmi. Ha fatto una cosa antisportiva e non l'ho voluto nemmeno salutare. Ha sbagliato persona, andiamo avanti”.