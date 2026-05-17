Vanoli: "I numeri parlano per me, ho raggiunto l'obiettivo. Se rimanessi vorrei una Fiorentina di alto livello"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da Sky dopo la grande vittoria in casa della Juventus.

“Rimpianti non ci sono - ha detto - questi ragazzi hanno dimostrato quanto ci tenevano a questa partita. Faccio i complimenti a un gruppo di uomini che hanno fatto una grande gara contro un avversario davvero forte”.

Sul suo futuro: “Oggi mi godo questa magnifica vittoria, dimostrando che quando che un pizzico di serenità si può giocare anche bene. La società ha sempre avuto stima nei miei confronti. Se mi riconfermerei? Ci sono i numeri che parlano, la società mi ha dato un obiettivo e l’ho raggiunto, adesso deciderà la dirigenza. Se fossi io l’allenatore della Fiorentina del futuro vorrei una squadra di alto livello”.

Infine: “Siamo stati bravi nei duelli laterali, nei raddoppi”.