Spalletti: "Siamo andati sotto senza subire niente, una prestazione pessima la nostra"

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato con Sky dopo il ko contro la Fiorentina.

“Le cose importanti della vita sono altre. Non si mettono in prigione tutti quelli che fanno sport, è chiaro che questo è un risultato bruttissimo. Devo mettere in discussione me prima di andare a parlare con i calciatori”.

“Poi abbiamo fatto una partita pessima sotto tanti punti di vista, come sempre ci sono gli episodi che non ci sono andati bene perché siamo andati sotto uno a zero senza subire niente”.