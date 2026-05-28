Solomon, futuro incerto alla Fiorentina, ma il 'premio' per lui arriva dal selezionatore israeliano

Manor Solomon ha sostanzialmente salutato Firenze e la Fiorentina. Lo ha fatto con un messaggio pubblicato sui social che sapeva molto di commiato.

Convocazione

La sua posizione in viola resta in attesa di valutazione, ma intanto buone notizie per lui giungono dal fronte nazionale israeliana. Solomon infatti è stato convocato dal proprio selezionatore, Ran Ben Shimon, per la partita amichevole contro l'Albania che si disputerà mercoledì prossimo a Tirana con inizio alle ore 20.

Premio

Sicuramente questo è anche un premio al giocatore per quanto fatto vedere con la Fiorentina nell'ultimo periodo.